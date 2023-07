Únase a Maite mientras ella lo guía a través de una hermosa práctica prenatal diseñada para explorar el carácter sagrado del nacimiento y las infinitas lecciones de vida que el dar a luz trae a la vida cotidiana; ¡perfecto para cualquier etapa del embarazo! Si no está embarazada, esta es una gran clase para enfocarse en dejar ir, rendirse a lo que es y practicar la aceptación.

Comenzará con una práctica de respiración profundamente nutritiva, tomándose el tiempo para liberar cualquier resistencia e invitar a una respiración suave, gentil y sin esfuerzo. Sigue a Maite mientras te guía a través de una suave secuencia de apertura de cadera, una hermosa secuencia de Pose de la diosa (Utkata Konasana) y una meditación activa utilizando técnicas de respiración para la resistencia y la resistencia. Baja para descansar y abre las caderas en Malasana (Guirnalda Pose) y luego Baddha Konasana (Maripose Pose). Que confíe en el conocimiento profundo dentro de usted y recuerde que la clave de esta práctica es abandonar cualquier resistencia y dominar la rendición.

Para esta práctica, necesitará dos bloques (o sustitutos caseros).

Click here to practice this class in English.