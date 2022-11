Únase a Maite para conectarse profundamente con el espacio del útero (también llamado Yoni en sánscrito) y conectarse al portal de la vida y la creación misma. Aprenda a aprovechar la Shakti (Poder) del Yoni, conéctese con la sabiduría interior de su cuerpo y comience a sanar los desequilibrios que pueden estar presentes en los Chakras inferiores con esta práctica lenta y suave, pero energizante.

Comience sentado con una introducción al Yoni (Útero) Mudra y úselo como una fuerza guía mientras se mueve suavemente con la respiración y se conecta con el espacio de su útero. Continúe respirando mientras incorpora ciclos de Yoni Mudra y Padma (Loto) Mudra, luego aumente la movilidad en la columna con ciclos suaves de Gato / Vaca. Genere un poco de calor en el núcleo con los ciclos Downward Dog / Plank antes de volver a anclarse en sus chakras raíz y sacro con Malasana (postura de la guirnalda) y ciclos continuos de Padma y Yoni Mudras.

Crea más espacio en la pelvis y el costado del cuerpo con secuencias exploratorias de apertura de cadera, Parighasana (postura de la puerta), estocadas bajas y estocadas laterales, luego integra toda la energía que has movido mientras caes en un momento de quietud. Finalmente, conciencia tus pies usándolos para crear un Padma Mudra modificado. Use este Mudra junto con el suave Pranayama y los ciclos de Gato/Vaca sentados antes de llegar finalmente a un Savasana profundamente nutritivo.

Para esta clase, una manta y dos bloques son opcionales.

Obtenga más información sobre Yoni Shakti, escrito por Uma Dinsmore-Tuli, aquí.

Click here to practice this class in English.