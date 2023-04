It's OK to Feel, Spanish

Este es un viaje de visualización que lo invita a recibir lo que sea que esté sintiendo hoy. Estamos sintiendo, seres sensibles, y no siempre es fácil expresar nuestros sentimientos. Está bien no estar bien. Está bien sentir tus sentimientos. Tomarse el tiempo para meditar, sentir sus sentimientos y sanar verdaderamente, es crucial para su salud mental y emocional. Use esta práctica para permitirse estar completamente presente e invitarse a sentir. Cualesquiera que sean las emociones que surjan, déjate mover por esos sentimientos. Honrarte a ti mismo y al coraje que se necesita para darte permiso para sentir.



To try this class in English, click here!